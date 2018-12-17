2018-12-17T10:54:16+03:00
Общество

Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона

Он находился в жилом районе Боталово-3
Юлия ИСАЕВА
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Борская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области, притон функционировал в квартире обвиняемого с 3 сентября по 8 октября 2018 года. Он находился в жилом районе Боталово-3. Санкция вышеуказанной статьи уголовного кодекса предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

В конце ноября сообщалось, что у двоих нижегородцев 27 и 28 лет сотрудники полиции изъяли наркотики и психотропное вещество, общая масса которых составляла более шести килограммов. И сейчас им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и ограничением свободы до одного года.

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