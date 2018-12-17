2018-12-17T10:38:40+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова

В последний раз его видели 12 декабря 2018 года
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира СолодковаВ Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира СолодковаФото: СОЦСЕТИ
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Поисково-спасательный отряд "Волонтер" просит помощи в поисках 67-летнего Владимира Солодкова. Как сообщается в официальном сообществе поисковиков в соцсетях, мужчина пропал 12 декабря 2018 года около девяти часов утра, когда вышел из дома на улице Есенина в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Приметы мужчины: рост 173 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза зелёные.

В момент исчезновения он был одет в чёрную болоньевую куртку, чёрную шапку, тёмно-синий джемпер, чёрные трико и чёрные кроссовки.

Особые приметы: родинка на левом виске и шрам на животе.

При себе нижегородец имел пенсионное удостоверение, ветеранское удостоверение и мобильный телефон.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, просим сообщить ее по телефонам: 8-831-291-51-51 или 102.

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