68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-17T10:10:00+03:00

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В воскресенье, 16 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде загорелся двуэтажный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около десяти часов вечера.

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. В подъезде было много дыма. Пожарные эвакуировали из здания 13 жильцов, еще двое были спасены с помощью масок.

Мужчина 1950 года рождения получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали с места происшествия в ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района Нижнего Новгорода».

Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры и имущество на общей площади 10 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 54 человека личного состава и 13 единиц техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.