68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
В воскресенье, 16 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде загорелся двуэтажный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около десяти часов вечера.
Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. В подъезде было много дыма. Пожарные эвакуировали из здания 13 жильцов, еще двое были спасены с помощью масок.
Мужчина 1950 года рождения получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали с места происшествия в ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района Нижнего Новгорода».
Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры и имущество на общей площади 10 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 54 человека личного состава и 13 единиц техники.
Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.