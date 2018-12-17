Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-17T09:47:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 17 декабря 2018 года, хоккейный клуб «Торпедо» встретится на льду с «Металлургом» из Магнитогорска. Это будет третий матч между этими клубами в рамках текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Игра начнется в 19:00 в КРК «Нагорный».

Напомним, первый матч между «Торпедо» и «Металлургом» в этом сезоне состоялся 21 сентября. Тогда автозаводцы забросили три шайбы в ворота соперника и победили со счетом 3:2. Вторая встреча состоялась 26 ноября в Магнитогорске. «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 5:4.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.