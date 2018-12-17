Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В понедельник, 17 декабря 2018 года, хоккейный клуб «Торпедо» встретится на льду с «Металлургом» из Магнитогорска. Это будет третий матч между этими клубами в рамках текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.
Игра начнется в 19:00 в КРК «Нагорный».
Напомним, первый матч между «Торпедо» и «Металлургом» в этом сезоне состоялся 21 сентября. Тогда автозаводцы забросили три шайбы в ворота соперника и победили со счетом 3:2. Вторая встреча состоялась 26 ноября в Магнитогорске. «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 5:4.
Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.