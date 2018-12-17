В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием

17 Дек. 09:29 2018-12-17T09:29:47+03:00

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В октябре 2018 года Балахнинский городской суд вынес приговор в отношении 50-летнего мужчины. Он совершил преступления, предусмотренные статьями «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов» уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области, обвиняемый работал инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии.

Он должен был контролировать оборот оружия и мог его изымать и передавать на уничтожение. Однако мужчина дважды не сообщил начальству об оружии, которое необходимо было утилизировать. Он просто продал его. Кроме того, житель Балахны незаконно купил и хранил в своем кабинете патроны, являющиеся боеприпасами.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.