2018-12-17T09:15:18+03:00
Общество

Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам быть осторожнее
Юлия ИСАЕВА
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По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» утром 17 декабря местами по Нижегородской области ожидаются изморозь 30 миллиметров, а также гололед.

Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится в течение всего дня.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, но они не будут выше муниципального уровня. Также возможно обрушение слабоукрепленных конструкций, падение деревьев и ограничение в работе аэропорта. На дорогах могут появиться пробки и увеличиться число ДТП.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам выбрать правильную обувь, чтобы не травмироваться на льду. Кроме того, нужно быть осторожным на дорогах: не перебегать проезжую часть рядом с машинами и обходить ЛЭП и деревья.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, - добавили в ведомстве.

Если на улице гололед, лучше вообще не ездить на автомобиле, если есть такая возможность. А если вы уже выехали, то будьте внимательны, снизьте скорость и соблюдайте дистанцию.

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