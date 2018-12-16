2018-12-16T19:44:25+03:00
Общество

Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО

Таковы итоги девяти месяцев 2018 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская область оказалась среди регионов-лидеров в ПФО по зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы по итогам девяти месяцев 2018 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

- По величине средней зарплаты педагогов работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам (30 920 рублей), Нижегородская область заняла 2 место в ПФО, - говорится в сообщении. - По уровню зарплаты работников общеобразовательных учреждений (29 729 рублей), педагогических работников дошкольных учреждений (27 810 рублей), преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования (31 451 рублей) - 3 место в округе.

К таким выводам министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области пришло, проанализировав данные Росстата. К слову, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина повышение заработных плат бюджетникам является одним из бюджетных приоритетов 2018 года.

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