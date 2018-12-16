ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Главной темой станет проставление апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы страны
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В период с 19 декабря по 21 декабря главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.
- Главной темой этой интернет-линии станет «Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния Нижегородской области, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, - говорится в сообщении.
К слову, 19 декабря горячая» Интернет-линия будет размещена на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области в разделе «интернет-приемная».