2018-12-16T15:00:33+03:00
Общество

ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию

Главной темой станет проставление апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы страны
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В период с 19 декабря по 21 декабря главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

- Главной темой этой интернет-линии станет «Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния Нижегородской области, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, - говорится в сообщении.

К слову, 19 декабря горячая» Интернет-линия будет размещена на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области в разделе «интернет-приемная».

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