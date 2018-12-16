Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку

16 Дек. 13:56 2018-12-16T14:11:36+03:00

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В преддверии новогодних праздников, нижегородцам рассказали об ответственности, которая грозит за незаконно срубленное дерево и о том, где можно спилить ель на законных основаниях. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

- За новогодней елью можно обратиться в ближайшее лесничество. При себе необходимо иметь паспорт. В лесничестве необходимо заполнить заявление, указав высоту хвойного дерева, получить квитанцию и оплатить ее в банке. На основании заявления и факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи, затем сотрудники лесничества укажут, где можно срубить елку, - рассказали в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области. – Как правило, это оказываются деревья под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог и другие лесные участки, подлежащие расчистке.

А вот за нарушение нижегородцам грозит административная ответственность и штраф.

- Для граждан штраф составляет от 3 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

КСТАТИ

Ставки на покупку новогодних елей или деревьев других хвойных пород:

до 1 м – 10 рублей за штуку

от 1,1 до 2 м – 20 рублей за штуку

от 2,1 до 3 м – 30 рублей за штуку

от 3,1 до 4 м – 40 рублей за штуку

свыше 4,1 м – 5 тысяч рублей