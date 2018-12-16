2018-12-16T13:21:31+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»

Матч пройдет в 15:00 16 декабря в БЦ МО
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сегодня жаркая схватка ожидает всех любителей баскетбола – 16 декабря в БЦ МО состоится матч между баскетбольным клубом «Нижний Новгород» и подмосковными «Химками». Об этом сообщается на сайте нижегородского баскетбольного клуба.

- Как показывает статистика последних четырех сезонов, очные схватки именно с этим соперником получаются для нашей команды самыми упорными, - говорится в сообщении. - В последние годы БК «НН» не проигрывал «Химкам» больше девяти очков, а значит, на паркете БЦМО в эти выходные будет очень жарко.

По ходу сезона нижегородцы с этим соперником встречались уже дважды. И оба раза матчи превращались в ожесточенную схватку с невероятной развязкой на последних секундах. Правда, и на выезде, и дома «Нижний Новгород» проиграл три очка.

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