БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»

16 Дек. 13:21 2018-12-16T13:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня жаркая схватка ожидает всех любителей баскетбола – 16 декабря в БЦ МО состоится матч между баскетбольным клубом «Нижний Новгород» и подмосковными «Химками». Об этом сообщается на сайте нижегородского баскетбольного клуба.

- Как показывает статистика последних четырех сезонов, очные схватки именно с этим соперником получаются для нашей команды самыми упорными, - говорится в сообщении. - В последние годы БК «НН» не проигрывал «Химкам» больше девяти очков, а значит, на паркете БЦМО в эти выходные будет очень жарко.

По ходу сезона нижегородцы с этим соперником встречались уже дважды. И оба раза матчи превращались в ожесточенную схватку с невероятной развязкой на последних секундах. Правда, и на выезде, и дома «Нижний Новгород» проиграл три очка.