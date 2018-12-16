Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе

16 Дек. 09:57 2018-12-16T09:57:13+03:00

В тушении пожара принимали участие 9 человек и 3 единицы техники

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Серьезный пожар вспыхнул минувшим днем в деревне Борковка Выксунского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:45 15 декабря. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения. В тушении пожара принимали участие девять сотрудников ГУ МЧС России по Нижегородской области и три единицы техники. Однако спасти баню удалось лишь частично – кровля и внутренняя отделка бани обгорела на площади 18 квадратных метров.

Напомним, в связи с усилением морозов спасатели ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют еще внимательнее следить за соблюдением техники пожарной безопасности и эксплуатацией электрических и нагревательных приборов.