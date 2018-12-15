2018-12-15T20:20:42+03:00
Общество

Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»

Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 14 декабря 2018 года, состоялось всероссийское совещание с представителями государственных органов исполнительной власти субъектов России по вопросам взаимодействия и международного сотрудничества. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в нем приняла участие директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Кроме нее на мероприятии присутствовали представители Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ, администрации Президента, МИД России и другие.

Они подвели итоги совместной работы Россотрудничества и субъектов РФ и обсудили предложения по расширению участия регионов в международном гуманитарном сотрудничестве.

- Активизация связей региона с носителями русской культуры за рубежом оказывает положительное влияние на создание позитивного имиджа Нижегородской области за границей. Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере с нашими соотечественниками, проживающими в разных странах мира, способствует, прежде всего, укреплению позиций русского языка и культуры, - заявила Гусева.

Она добавила, что департамент разработал специальный план мероприятий до 2020 года по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, который включает более 50 мероприятий по различным направлениям.

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