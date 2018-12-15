Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде завершился аукцион по выбору компании-проектировщика, которая займется Ледовым дворцом. Как сообщается в материалах госзакупок, победителем стал «Проектный институт уникальных сооружений «Арена» из Москвы.
На разработку проекта были заложены более 106 миллионов рублей, однако москвичи предложили сделать работу за 101 миллион. В аукционе участвовали два кандидата, вторым было АО «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект».
Согласно информации, Ледовый дворец будет построен в 2019-2020 годах. Его площадь составит более 65 тысяч квадратных метров, а в высоту здание будет как семиэтажный дом.
Теперь победитель аукциона должен представить не менее двух вариантов размещения объекта и объемно-планировочных решений.
Возможно, Ледовый дворец будет располагаться рядом со стадионом, построенном к Чемпионату мира по футболу.