Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде

15 Дек. 18:46 2018-12-15T18:46:45+03:00

Его площадь составит более 65 тысяч квадратных метров

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В Нижнем Новгороде завершился аукцион по выбору компании-проектировщика, которая займется Ледовым дворцом. Как сообщается в материалах госзакупок, победителем стал «Проектный институт уникальных сооружений «Арена» из Москвы.

На разработку проекта были заложены более 106 миллионов рублей, однако москвичи предложили сделать работу за 101 миллион. В аукционе участвовали два кандидата, вторым было АО «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект».

Согласно информации, Ледовый дворец будет построен в 2019-2020 годах. Его площадь составит более 65 тысяч квадратных метров, а в высоту здание будет как семиэтажный дом.

Теперь победитель аукциона должен представить не менее двух вариантов размещения объекта и объемно-планировочных решений.

Возможно, Ледовый дворец будет располагаться рядом со стадионом, построенном к Чемпионату мира по футболу.