2018-12-15T17:19:06+03:00
Общество

В Чкаловске эвакуировали школу №4

Это было тренировочное мероприятие
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одной из школ Чкаловска провели тренировочную эвакуацию школы №4. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, по вводной, в одном из классов якобы произошел «пожар».

Учителя и другие сотрудники должны были вывести учащихся на улицу в безопасное место. Они справились с этой задачей очень быстро. Из здания были «эвакуированы» 600 человек.

После этого сотрудники МЧС рассказали учащимся старших классов, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара и что необходимо предпринять, если он все же произошел.

Потом школьники получили специальные памятки по соблюдению правил пожарной безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 2 декабря в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелась квартира в девятиэтажном доме. Когда спасатели приехали на место вызова на улицу Подворную, в доме горела одна из комнат в квартире на шестом этаже. Из здания был эвакуирован 61 человек, 17 из которых – дети. Еще один житель был спасен с помощью маски. К счастью,никто не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде