2018-12-15T17:19:06+03:00
Общество

В Чкаловске эвакуировали школу №4

Это было тренировочное мероприятие
Юлия ИСАЕВА
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В одной из школ Чкаловска провели тренировочную эвакуацию школы №4. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, по вводной, в одном из классов якобы произошел «пожар».

Учителя и другие сотрудники должны были вывести учащихся на улицу в безопасное место. Они справились с этой задачей очень быстро. Из здания были «эвакуированы» 600 человек.

После этого сотрудники МЧС рассказали учащимся старших классов, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара и что необходимо предпринять, если он все же произошел.

Потом школьники получили специальные памятки по соблюдению правил пожарной безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 2 декабря в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелась квартира в девятиэтажном доме. Когда спасатели приехали на место вызова на улицу Подворную, в доме горела одна из комнат в квартире на шестом этаже. Из здания был эвакуирован 61 человек, 17 из которых – дети. Еще один житель был спасен с помощью маски. К счастью,никто не пострадал.

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