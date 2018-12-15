Шатковские полицейские задержали похитителей кровельного железа

15 Дек. 15:55 2018-12-15T15:55:14+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу кровельного железа в Шатках. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в отношении двоих местных жителей возбуждено уголовное дело.

По информации, сообщение о краже поступило в дежурную часть 1 ноября 2018 года. Двое мужчин 1985 и 1988 годов залезли на крышу дома на улице Нечаевка и похитили оттуда 50 листов кровельного железа.

Ущерб от их действий составил более двух с половиной тысяч рублей.

Злоумышленники были задержаны полицейскими и доставлены в райотдел для дальнейшего разбирательства. Они признали свою вину и сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода арестовали 21-летнего молодого человека, который подозревается в похищении девушки. Он был хорошо знаком с ней и длительное время добивался ее внимания. Но она не ответила ему взаимностью, поэтому нижегородец решил ее украсть.