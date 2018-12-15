Глеб Никитин поздравил олимпийскую сборную России с победой на Кубке Люцерна

15 Дек. 14:00 2018-12-15T14:00:57+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил олимпийскую сборную России по хоккею с победой на Кубке Люцерна. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, турнир проходил в Швейцарии с 13 по 14 декабря 2018 года.

В сборной выступали хоккеисты нижегородского клуба «Торпедо» - Даниил Ильин, Дамир Жафяров и Данил Веряев.

- Победам сборной России радуешься всегда, но чувство гордости удваивается, когда в составе ледовой дружины выступают игроки, представляющие наше «Торпедо»! Ребята, вы молодцы! – выразил свои поздравления губернатор.

Напомним, 10 декабря нижегородское «Торпедо» сразилось с ярославским «Локомотивом» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Автозаводцы одержали победу со счетом 4:2. 17 декабря они встретятся на льду с «Металлургом» из Магнитогорска.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.