2018-12-15T12:03:20+03:00
Общество

Будущие трактористы Нижнего Новгорода сдадут экзамен 19 декабря

Валерия ГРОМОВА
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Через несколько дней, 19 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде пройдет экзамен у будущих трактористов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, его будет принимать инспекция Гостехнадзора.

Речь идет о студентах Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматизированных систем управления, которые учатся в корпусе на улице Нартова.

В случае успешной сдачи экзамена слушателям будут вручены удостоверения тракториста-машиниста категорий «С» (водители погрузчиков четвертого и пятого разрядов) и «В» (водители погрузчиков третьего разряда).

- Выездное мероприятие проводится с применением мобильного рабочего места. Это комплект оборудования, который позволяет прямо на месте выдать заявителям все необходимые документы – удостоверения тракториста, свидетельства о регистрации, талоны и акты государственного технического осмотра – пояснили в комитете.

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