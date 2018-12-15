2018-12-15T11:14:03+03:00
Общество

Госохотнадзор рассказал нижегородцам о правилах поведения при появлении лисиц в населенных пунктах

Их численность уменьшилась в два раза
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Нижегородской области часто пишут обращения о регулярном появлении лисиц на территории населенных пунктов. Как сообщает комитет госохотнадзора, животные ищут там пищу. В связи с этим специалисты рассказали, как правильно вести себя, если обнаружили лису.

- Лисица не чувствительна к антропогенным стрессам, практически всеядна, зависимость ее от кормовой базы, создаваемой человеком, возрастает с каждым годом. Опасность появления диких плотоядных животных связана с высокой вероятностью передачи болезней (особенно бешенства), от которых могут пострадать как домашние животные, так и человек, - объяснили сотрудники госохотнадзора.

По их словам, в случае обнаружения лисицы, запрещено изымать ее из естественной среды обитания. Это приравнивается к административным правонарушениям и чреваты административным штрафом.

По данным на 1 ноября 2018 года в регионе было добыто более 1300 лисиц, 47 волков и 17 енотовидных собак. Численности лисицы уменьшилась в два раза за последние шесть лет.

- Вопрос появления диких животных в населенных пунктах решают органы местного самоуправления в рамках предупреждения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, - предупредили в госохотнадзоре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде