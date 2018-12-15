Госохотнадзор рассказал нижегородцам о правилах поведения при появлении лисиц в населенных пунктах

15 Дек. 11:14 2018-12-15T11:14:03+03:00

Их численность уменьшилась в два раза

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Жители Нижегородской области часто пишут обращения о регулярном появлении лисиц на территории населенных пунктов. Как сообщает комитет госохотнадзора, животные ищут там пищу. В связи с этим специалисты рассказали, как правильно вести себя, если обнаружили лису.

- Лисица не чувствительна к антропогенным стрессам, практически всеядна, зависимость ее от кормовой базы, создаваемой человеком, возрастает с каждым годом. Опасность появления диких плотоядных животных связана с высокой вероятностью передачи болезней (особенно бешенства), от которых могут пострадать как домашние животные, так и человек, - объяснили сотрудники госохотнадзора.

По их словам, в случае обнаружения лисицы, запрещено изымать ее из естественной среды обитания. Это приравнивается к административным правонарушениям и чреваты административным штрафом.

По данным на 1 ноября 2018 года в регионе было добыто более 1300 лисиц, 47 волков и 17 енотовидных собак. Численности лисицы уменьшилась в два раза за последние шесть лет.

- Вопрос появления диких животных в населенных пунктах решают органы местного самоуправления в рамках предупреждения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, - предупредили в госохотнадзоре.