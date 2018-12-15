2018-12-15T11:14:03+03:00
Общество

Госохотнадзор рассказал нижегородцам о правилах поведения при появлении лисиц в населенных пунктах

Их численность уменьшилась в два раза
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Нижегородской области часто пишут обращения о регулярном появлении лисиц на территории населенных пунктов. Как сообщает комитет госохотнадзора, животные ищут там пищу. В связи с этим специалисты рассказали, как правильно вести себя, если обнаружили лису.

- Лисица не чувствительна к антропогенным стрессам, практически всеядна, зависимость ее от кормовой базы, создаваемой человеком, возрастает с каждым годом. Опасность появления диких плотоядных животных связана с высокой вероятностью передачи болезней (особенно бешенства), от которых могут пострадать как домашние животные, так и человек, - объяснили сотрудники госохотнадзора.

По их словам, в случае обнаружения лисицы, запрещено изымать ее из естественной среды обитания. Это приравнивается к административным правонарушениям и чреваты административным штрафом.

По данным на 1 ноября 2018 года в регионе было добыто более 1300 лисиц, 47 волков и 17 енотовидных собак. Численности лисицы уменьшилась в два раза за последние шесть лет.

- Вопрос появления диких животных в населенных пунктах решают органы местного самоуправления в рамках предупреждения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, - предупредили в госохотнадзоре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде
В Чкаловске эвакуировали школу №4
Шатковские полицейские задержали похитителей кровельного железа
Глеб Никитин поздравил олимпийскую сборную России с победой на Кубке Люцерна
Будущие трактористы Нижнего Новгорода сдадут экзамен 19 декабря
Более 350 тысяч жителей Нижегородской области получили помощь волонтеров в 2018 году
Мукомольный комплекс Башкировых восстановят к 800-летию Нижнего Новгорода
Глеб Никитин: «Бизнес-план операционной деятельности стадиона планируем утвердить до конца года»
Работы по благоустройству парка в Спасском районе продолжатся в 2019 году
Нижегородская область получит около двух с половиной миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Митинг памяти Валерия Чкалова пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря
Глеб Никитин пригласил нижегородцев на открытие «Зимней сказки»
В центре Нижнего Новгорода встали трамваи
Вышел из больницы и исчез: в Нижегородской области разыскивают 19-летнего Александра Мурылева
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ с максимальным инвестиционным потенциалом
Более 30 пунктов приема вторсырья откроются в Нижнем Новгороде в 2019 году
Объем производства рыбы в Нижегородской области увеличился на 61%
Глава сельсовета в Спасском районе скрыл имущество от налоговой
Двое детей пострадали в ДТП под Выксой 13 декабря
Житель Бора предстал перед судом за убийство, совершенно десять лет назад