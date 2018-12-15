Более 350 тысяч жителей Нижегородской области получили помощь волонтеров в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-15T10:24:24+03:00

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В уходящем 2018 году более 350 тысяч жителей Нижегородской области получили помощь волонтеров. Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, на сегодняшний день на территории области действуют 457 волонтерских объединений, в состав которых входят более 20 тысяч человек.

- Очень важно, что с каждым годом в Нижегородской области все больше активных, инициативных людей, которые участвуют в добровольческом движении. Они воплощают многие важные для общества проекты – просветительские, спортивные, социальные, экологические, - заявил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в текущем году добровольцы собрали почти полторы тысячи тонн макулатуры и посадили почти десять тысяч деревьев.

Глеб Никитин подчеркнул, что более двух тысяч волонтеров также принимали активное участие в прошедшем Чемпионате мира по футболу.