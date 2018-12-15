2018-12-15T09:32:55+03:00
Общество

Мукомольный комплекс Башкировых восстановят к 800-летию Нижнего Новгорода

Он является объектом культурного наследия регионального значения
Юлия ИСАЕВА
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Инвестор планирует восстановить «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет праздноваться в 2021 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое заявление 14 декабря 2018 года сделал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Комплекс Башкировых является объектом культурного наследия регионального значения. Он включает в себя корпус мельницы, общежитие для рабочих, лабазы и корпус макаронной фабрики.

- Мы планируем реставрировать ОКН, в том числе - реконструировать железобетонные элеваторы под размещение офисных, административных, жилых помещений. Обследование показало, что здание жизнеспособно, - сказал архитектор Алексей Пушкарев.

Комплекс размещается на площади около 45 тысяч квадратных метров. На его реставрацию необходимо около двух миллиардов рублей.

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