Глеб Никитин: «Бизнес-план операционной деятельности стадиона планируем утвердить до конца года»

14 Дек. 17:36 2018-12-14T17:36:50+03:00

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Бизнес-план операционной деятельности стадиона «Нижний Новгород» хотят утвердить до конца текущего года. Об этом со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое заявление было сделано после встречи Глеба Никитина с министром спорта России Павлом Колобковым.

Глава региона пояснил, что уже в пятницу, 14 декабря, минспорта получит окончательную редакцию документа.

- На следующей неделе предполагается провести совместное обсуждение бизнес-плана с федеральным ведомством. После получения согласования от минспорта РФ документ будет утвержден, - добавил Глеб Никитин.

Параллельно с этим арену будут загружать событиями, чтобы выйти на самоокупаемость.

Напомним, 15 декабря рядом со стадионом «Нижний Новгород» состоится открытие самой крупной в регионе (более 20 тысяч квадратных метров) развлекательной площадки «Зимняя сказка».