2018-12-14T17:17:08+03:00
Общество

Работы по благоустройству парка в Спасском районе продолжатся в 2019 году

Валерия ГРОМОВА
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В 2019 году в Спасском районе Нижегородской области продолжится благоустройство центрального парка. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- В следующем году муниципалитеты с населением больше 20 тысяч человек, которые планируют участвовать в проекте, должны до 15 февраля собрать мнения жителей о том, какие общественные пространства нужно благоустроить. Это может быть голосование на сайте, опросы на улице и в СМИ, - объяснил губернатор Глеб Никитин.

Он добавил, что мнения жителей очень важно. Это является одним из главных условий получения федеральных денег на проведение работ.

В 2018 году в Спасском районе уже завершили первый этап благоустройства парка: там была установлена детская и спортивная площадка, проводилось освещение, обновление декоративной входной арки. Там в ближайшие дни пройдут новогодние гуляния.

Второй этап планируется на 2019 год.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» действует в Нижегородской области уже два года. За это время в регионе были отремонтированы десятки общественных пространств - парки, скверы, спортивные площадки. «Комсомолка» вспомнила, как за этот год изменились излюбленные места отдыха жителей региона.

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