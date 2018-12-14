14 Дек. 16:45 2018-12-14T16:45:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие пять лет Нижегородская область получит около двух с половиной миллиардов рублей на поддержку бизнеса с 2019 по 2024 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, деньги будут выделены из бюджета Российской Федерации.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, на эти цели будут выделены также средства из бюджета Нижегородской области. Он добавил, что наш регион защитил в Минэкономразвития РФ региональную составляющую нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В результате область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году, - объяснил Глеб Никитин.

Выделенные средства пойдут на льготные кредиты для предпринимателей, поддержку социального бизнеса, диверсификацию экономики в моногородах, а также развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

- Еще одно направление поддержки – помощь малым и средним нижегородским предприятиям в выходе на внешние, экспортные рынки, - подчеркнул Глеб Никитин, подытожив, что развитие бизнеса – это «один из драйверов роста экономики нашего региона».

Ранее сообщалось, что в ближайшие шесть лет Нижегородская область получит на благоустройство больше 10 миллиардов рублей.