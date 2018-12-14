2018-12-14T16:03:17+03:00
Общество

Глеб Никитин пригласил нижегородцев на открытие «Зимней сказки»

Мероприятие состоится 15 декабря
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 15 декабря 2018 года, на территории стадиона «Нижний Новгород» состоится торжественное открытие развлекательной площадки «Зимняя сказка». Губернатор Глеб Никитин пригласил горожан на это мероприятие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Вспоминая Чемпионат мира по футболу, хочется, чтобы атмосфера этого спортивного праздника сохранялась даже зимой. Здорово, что рядом со стадионом появляется такое культурно-развлекательное пространство, интересное нижегородцам и гостям города всех возрастов, - заявил Глеб Никитин.

По его словам, открытие станет ярким событием в жизни Нижнего Новгорода и области.

Напомним, сейчас в районе стадиона, построенного к мундиалю, работает спецтехника, идет подготовка к открытию, заливается большой каток.

Зайти на территорию можно будет с 14.30 (проходить через вход №3). Посетителей ждет обширная программа: выступление артистов, диджеев, конкурсы, мастер-классы, призы и подарки от партнеров «Зимней сказки», а также возможность покататься на новом катке (вход платный) и купить сувениры. Кстати, в рамках открытия знаменитый фигурист Илья Аверхбух покажет фрагмент своего ледового шоу.

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