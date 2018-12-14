2018-12-14T15:48:43+03:00
Общество

В центре Нижнего Новгорода встали трамваи

Во время ремонтных работ были повреждены провода
Юлия ДАНЧЕНКО
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Центру Нижнего Новгорода снова не повезло. На сей раз в городе встали трамваи. Не все, но самые популярные - маршруты №1, 2, 18, 21, 27. Об этом на своей страничке написал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По словам Владимира Панова, причина остановки общественного транспорта – произошла авария на двух подстанциях: №2 на улице Горького и №15 в переулке Лудильном.

- По предварительной информации авария произошла по вине компании «Энергокомплекс», производившей без согласования земляные работы, в результате которых были порваны кабели двух питающих подстанций, - написал мэр.

Аварию планируется устранить до конца дня, а пока выбирайте другие виды общественного транспорта, чтобы никуда не опоздать.

Напомним, 20 ноября в центре Нижнего Новгорода произошла авария на теплосетях, в результате чего детские сады, школы, больницы и 272 жилых дома остались без тепла.

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