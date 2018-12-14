2018-12-14T15:46:24+03:00
Общество

Вышел из больницы и исчез: в Нижегородской области разыскивают 19-летнего Александра Мурылева

В последний раз его видели 3 декабря
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области разыскивают 19-летнего Александра МурылеваВ Нижегородской области разыскивают 19-летнего Александра МурылеваФото: СОЦСЕТИ
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 19-летнего Александра Мурылева, который пропал 3 декабря 2018 года.

По информации, молодой человек вышел из больницы имени Кащенко в Приокском районе Нижнего Новгорода около полудня. Он должен был отправиться в Перевоз. С тех пор нижегородца никто не видел.

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные короткие, светло-голубые глаза.

В момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, белую футболку, тёмно-синие джинсы и чёрные с оранжевым кроссовки.

Александр не выговаривает трудные слова и картавит. При себе у него были паспорт, амбулаторная карта, пакет с вещами и выписка из больницы.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

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