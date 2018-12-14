Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ с максимальным инвестиционным потенциалом

14 Дек. 14:54 2018-12-14T14:54:54+03:00

Это стало известно в ходе XVI регионального инвестиционного конгресса «Лучшие практики привлечения инвестиций в регионы»

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Нижегородская область вошла в десятку регионов России с максимальным инвестиционным потенциалом по данным рейтинга агентства «Эксперт РА». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Это стало известно в ходе XVI регионального инвестиционного конгресса «Лучшие практики привлечения инвестиций в регионы», который прошел в Москве 14 декабря 2018 года.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область вошла заняла в рейтинге восьмое место. В десятку также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Челябинская, Ростовская области и Республика Татарстан.

«В этом году была создана Корпорация развития, создающая максимально благоприятные условия для реализации инвестпроектов. Она уже сопровождает проекты с общим объемом инвестиций порядка 100 миллиардов рублей,- подчеркнул Глеб Никитин.