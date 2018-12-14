2018-12-14T14:54:54+03:00
Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ с максимальным инвестиционным потенциалом

Это стало известно в ходе XVI регионального инвестиционного конгресса «Лучшие практики привлечения инвестиций в регионы»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская область вошла в десятку регионов России с максимальным инвестиционным потенциалом по данным рейтинга агентства «Эксперт РА». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Это стало известно в ходе XVI регионального инвестиционного конгресса «Лучшие практики привлечения инвестиций в регионы», который прошел в Москве 14 декабря 2018 года.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область вошла заняла в рейтинге восьмое место. В десятку также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Челябинская, Ростовская области и Республика Татарстан.

«В этом году была создана Корпорация развития, создающая максимально благоприятные условия для реализации инвестпроектов. Она уже сопровождает проекты с общим объемом инвестиций порядка 100 миллиардов рублей,- подчеркнул Глеб Никитин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Бизнес-план операционной деятельности стадиона планируем утвердить до конца года»
Работы по благоустройству парка в Спасском районе продолжатся в 2019 году
Нижегородская область получит около двух с половиной миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Митинг памяти Валерия Чкалова пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря
Глеб Никитин пригласил нижегородцев на открытие «Зимней сказки»
В центре Нижнего Новгорода встали трамваи
Вышел из больницы и исчез: в Нижегородской области разыскивают 19-летнего Александра Мурылева
Более 30 пунктов приема вторсырья откроются в Нижнем Новгороде в 2019 году
Объем производства рыбы в Нижегородской области увеличился на 61%
Глава сельсовета в Спасском районе скрыл имущество от налоговой
Двое детей пострадали в ДТП под Выксой 13 декабря
Житель Бора предстал перед судом за убийство, совершенно десять лет назад