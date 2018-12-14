Более 30 пунктов приема вторсырья откроются в Нижнем Новгороде в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-14T14:01:25+03:00

Первый такой пункт уже открылся на улице Дьяконова

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Более 30 пунктов приема вторсырья нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом со ссылкой на главу города Владимира Панова сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Мы сейчас подготовили соглашение и в 2019 году будем открывать еще 34 новых пункта по всему городу, - заявил Владимир Панов.

Первый такой пункт уже открылся на улице Дьяконова в Автозаводском районе накануне, 13 декабря 2018 года. Стоит отметить, что в нем сразу образовалась очередь – стало быть, услуга приема вторсырья действительно востребована у жителей города.

- Одно из направления нашей компании – это сбор и сортировка вторичных материальных ресурсов для возвращения их в переработку. Эта идея была у нас уже давно, и вот теперь наконец, благодаря поддержке мэра, мы смогли открыть первый пункт, - поделился гендиректор управляющей компании «Исток» Денис Тавров.