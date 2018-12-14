2018-12-14T13:04:28+03:00
Общество

Объем производства рыбы в Нижегородской области увеличился на 61%

В регионе подвели итоги реализации программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о промежуточных итогах реализации программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- С января по сентябрь 2018 года в Нижегородской области было произведено около 333 тонн продукции товарной аквакультуры – это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы планируем, что к концу 2020 года объем производства должен увеличиться до 635 тонн в год, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году восемь нижегородских рыбхозов получили субсидии в размере 16,3 миллионов рублей, которые были направлены на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал. Всего сейчас в регионе насчитывается 28 рыбоводных хозяйств, на которых в основном выращивают карпов и лососевых.

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