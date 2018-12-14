2018-12-14T12:07:20+03:00
Происшествия

Глава сельсовета в Спасском районе скрыл имущество от налоговой

В справке он «забыл» указать доли в праве на два земельных участка и один жилой дом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Спасском районе прокуратуры выявила нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, в ноябре 2018 года была проведена проверка соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе и противодействии коррупции в администрации сельсовета. Как было установлено в ходе проверки, глава местной администрации предоставил недостоверные и неполные сведения в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

В разделе «Сведения об имуществе» чиновник указал, что площадь принадлежащего ему земельного участка в селе Ишеево составляет 5275 квадратных метров. На самом же деле его площадь составляет 5375 квадратных метров и, кроме того, не указаны его доли в праве на земельные участки общей площадью 13,709 га и 5,817 га, которые находятся в общей долевой собственности. Кроме того, в справке не отражен жилой дом в селе Ишеево площадью 40 квадратных метров.

Главе сельсовета внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде