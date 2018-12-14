2018-12-14T12:07:20+03:00
Происшествия

Глава сельсовета в Спасском районе скрыл имущество от налоговой

В справке он «забыл» указать доли в праве на два земельных участка и один жилой дом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Спасском районе прокуратуры выявила нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, в ноябре 2018 года была проведена проверка соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе и противодействии коррупции в администрации сельсовета. Как было установлено в ходе проверки, глава местной администрации предоставил недостоверные и неполные сведения в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

В разделе «Сведения об имуществе» чиновник указал, что площадь принадлежащего ему земельного участка в селе Ишеево составляет 5275 квадратных метров. На самом же деле его площадь составляет 5375 квадратных метров и, кроме того, не указаны его доли в праве на земельные участки общей площадью 13,709 га и 5,817 га, которые находятся в общей долевой собственности. Кроме того, в справке не отражен жилой дом в селе Ишеево площадью 40 квадратных метров.

Главе сельсовета внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

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