Двое детей пострадали в ДТП под Выксой 13 декабря

СЕГОДНЯ 11:20 2018-12-14T11:20:40+03:00

Женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и въехала в столб

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В четверг, 13 декабря 2018 года, под Выксой легковушка въехала в столб. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, пострадали двое детей и водитель.

По информации, авария произошла в 15:40 на первом километре подъезда к селу Сноведь – деревне Норковка от автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис. Женщина, которая ехала за рулем автомобиля ЗАЗ, не справилась с управлением и врезалась в световую опору.

Она и двое детей получили травмы. Четырехлетний мальчик и десятилетняя девочка находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнями безопасности. Всех троих осмотрели врачи.

Ранее сообщалось, что 12 декабря 2018 года в аварии с фурой на трассе М-7 Москва – Уфа погибли молодой человек и девушка 1993 и 1995 годов рождения. Трагедия случилась около трех часов дня на 482 километре М-7. Водитель с годовым стажем, который ехал за рулем «вазовской» легковушки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.