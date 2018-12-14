Житель Бора предстал перед судом за убийство, совершенно десять лет назад
В Нижегородской области осудили мужчину, который убил своего знакомого десять лет назад. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По информации, в декабре 2008 года 52-летний обвиняемый поссорился со своим коллегой по работе, после чего нанес ему восемь ножевых ранений. От полученных повреждений мужчина скончался на место. Его тело злоумышленник закопал в землю в подвале дома.
Только в августе 2017 года он обратился к следователям с явкой с повинной.
Свою вину он признал в полном объеме. При допросе он рассказал, что поссорился с потерпевшим при совместном употреблении алкогольных напитков. В то время у него была сломана рука, которая находилась в гипсе. Погибший тогда оскорбил его, за что он и отомстил.
Мужчину заключили под стражу. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.