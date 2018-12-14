30-летнему нижегородцу грозит десять лет тюрьмы за покупку наркотиков

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-14T10:01:32+03:00

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Прокуратура Нижегородской области признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 30-летнего жителя столицы Приволжья. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере» УК РФ.

По информации, нижегородец незаконно приобрел и хранил при себе для личного потребления два пакетика с наркотическими веществами. Его остановили полицейские на одной из городских улиц 27 ноября.

Санкции вышеуказанной статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщается, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода арестовали 21-летнего молодого человека, который подозревается в похищении девушки. По информации, 11 декабря на улице Исполкома трое молодых людей напали на 19-летнюю нижегорродку и под угрозой применения оружия посадили ее в машину, после чего вывезли во Владимирскую область.