2018-12-14T09:29:37+03:00
Политика

Андрей Гнеушев назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области

Он приступил к работе в новой должности с 14 декабря
Юлия ИСАЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева исполняющим обязанности его заместителя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Гнеушев приступил к работе в новой должности с 14 декабря.

Сейчас он возглавляет министерство социальной политики.

- Я считаю, что ваши компетенции, знания и ответственное отношение к работе позволят решать комплексные задачи. Предлагаю занять должность заместителя губернатора по социальной политике. Хочу назначить вас исполняющим обязанности и внести кандидатуру в Законодательное собрание для рассмотрения, - сказал глава региона.

По словам Глеба Никитина, главная задача сейчас – это формирование постоянного диалога с людьми.

Напомним, в среду, 12 декабря, стало известно, что Сергей Шевченко перестал занимать должность исполняющего обязанности заместителя главы Нижегородской области. Причина не указывалась.

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