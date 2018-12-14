Андрей Гнеушев назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области

14 Дек. 09:29 2018-12-14T09:29:37+03:00

Он приступил к работе в новой должности с 14 декабря

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева исполняющим обязанности его заместителя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Гнеушев приступил к работе в новой должности с 14 декабря.

Сейчас он возглавляет министерство социальной политики.

- Я считаю, что ваши компетенции, знания и ответственное отношение к работе позволят решать комплексные задачи. Предлагаю занять должность заместителя губернатора по социальной политике. Хочу назначить вас исполняющим обязанности и внести кандидатуру в Законодательное собрание для рассмотрения, - сказал глава региона.

По словам Глеба Никитина, главная задача сейчас – это формирование постоянного диалога с людьми.

Напомним, в среду, 12 декабря, стало известно, что Сергей Шевченко перестал занимать должность исполняющего обязанности заместителя главы Нижегородской области. Причина не указывалась.