2018-12-13T18:09:31+03:00
Общество

Глеб Никитин и Павел Колобков провели рабочую встречу в Москве

Главной темой встречи стали вопросы развития спорта в Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Рабочая встреча министра спорта РФ Павла Колобкова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялась в Москве в четверг, 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В первую очередь мы обсудили создание современных спортивных сооружений в Нижегородской области. Во время разработки Стратегии развития региона были выделены направления по видам спорта, где присутствует недостаток инфраструктуры, но в то же время есть условия для развития. Это, к примеру, строительство комплекса трамплинов в Нижнем Новгороде и развитие инфраструктуры для занятия гребными видами спорта на Гребном канале, - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, обсуждался вопрос о создании регионального центра по адаптивным видам спорта для подготовки паралимпийцев и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы договорились о том, что Министерство спорта окажет поддержку, и мы вместе будем формировать документацию для принятия решений на федеральном уровне. Кроме того, мы обсудили тематику строительства Ледового дворца и регионального хоккейного центра в Нижнем Новгороде, - добавил Глеб Никитин.

Павел Колобков и Глеб Никитин обсудили также реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Нижегородской области.

- Мы получили подтвержденное финансирование с 2019 года по 2021 год в размере 957 миллионов рублей по линии Минспорта. В рамках этого проекта также будут создаваться новые спортивные объекты, - сообщил Глеб Никитин.

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