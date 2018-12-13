В Сормове арестовали подозреваемого в похищении 19-летней девушки
В Сормовском районе Нижнего Новгорода арестовали 21-летнего молодого человека, который подозревается в похищении девушки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» уголовного кодекса.
По информации, 11 декабря на улице Исполкома трое молодых людей напали на 19-летнюю нижегорродку и под угрозой применения оружия посадили ее в машину, после чего вывезли во Владимирскую область.
Оказалось, во время этого девушка разговаривала с мамой по телефону. Женщина обратилась в правоохранительные органы, которые освободили похищенную через несколько часов.
Как полагают следователи, 21-летний подозреваемый был хорошо знаком с потерпевшей и длительное время добивался ее внимания. Но она не ответила ему взаимностью, поэтому нижегородец решил ее украсть.
Сейчас подозреваемый под стражей. Расследование продолжается.