В Сормове арестовали подозреваемого в похищении 19-летней девушки

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-13T17:55:43+03:00

Два дня назад он вывез ее на машине во Владимирскую область

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода арестовали 21-летнего молодого человека, который подозревается в похищении девушки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» уголовного кодекса.

По информации, 11 декабря на улице Исполкома трое молодых людей напали на 19-летнюю нижегорродку и под угрозой применения оружия посадили ее в машину, после чего вывезли во Владимирскую область.

Оказалось, во время этого девушка разговаривала с мамой по телефону. Женщина обратилась в правоохранительные органы, которые освободили похищенную через несколько часов.

Как полагают следователи, 21-летний подозреваемый был хорошо знаком с потерпевшей и длительное время добивался ее внимания. Но она не ответила ему взаимностью, поэтому нижегородец решил ее украсть.

Сейчас подозреваемый под стражей. Расследование продолжается.