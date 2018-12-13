2018-12-13T17:28:51+03:00
Общество

В Нижегородской области спустили на воду первый из восьми сухогрузов проекта РSD 32M

Такие судна будут ходить по морским районам и внутренним водным путям европейской части России
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области на АО «Окская судоверфь» спустили на воду первый из восьми сухогрузов проекта РSD 32M. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минпром, судна предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, а также пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Сухогрузы будут ходить по морским районам и внутренним водным путям европейской части России.

- Нам нужно создавать собственные производства комплектующих, большинство из них сегодня импортируется. Для решения этой задачи сейчас прорабатывается возможность создания в регионе особой экономической зоны, у нас есть необходимые площадки и якорный резидент – «Красное Сормово», - заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. По данному вопросу уже ведутся переговоры.

Напомним, 6 декабря 2018 года в ННГУ имени Лобачевского открылась всероссийская конференция «Развитие стационарной услуги при оказании протезно-ортопедической помощи». Участники посетили экскурсию в лаборатории по разработке экзоскелета и нейромобиля.

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