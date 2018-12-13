2018-12-13T17:07:01+03:00
Общество

Почти 350 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода 13 декабря

За последние сутки было вывезено более девяти тысяч кубометров снега
Юлия ИСАЕВА
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Почти 350 единиц дорожной техники и около 700 дорожных рабочих задействованы 13 декабря в уборке снега на дорогах Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за последние сутки было вывезено более девяти тысяч кубометров снега.

На улицы города выезжали комбинированные дорожные машины, грейдеры, бульдозеры, лаповые и ковшевые погрузчики и самосвалы. Больше всего снега убрано в центре Нижнего Новгорода, а также в Советском и Канавинском районах.

Напомним, на днях "Комсомолка" публиковала прогноз погоды на период с 10 по 14 декабря. Сегодня и завтра в регионе будет тепло (до -3 градусов). С 15 декабря температура воздуха в Нижегородской области начнет резко падать. Столбики термометра опустятся до -17 градусов. Днем 14 декабря ожидается до -8, а уже в ночь на субботу похолодает до -14, а в некоторых местах – до -17. В дневные часы синоптики прогнозируют до -12.

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