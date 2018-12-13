Жительница Нижнего Новгорода чуть не зарезала своего гостя за обвинение в краже телефона

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-13T16:37:37+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Ленинского района Нижнего Новгорода, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство» УК РФ. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

9 декабря 2018 года в гостях у нижегородки был знакомый ей мужчина. Между ними произошла ссора, в ходе которой хозяйка нанесла потерпевшему ножевое ранение в шею. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи 43-летнего мужчину удалось спасти.

Следователи полагают, что конфликт между ними произошел из-за того, что потерпевший обнаружил у женщины свой телефон и заподозрил в намерении похитить устройство.

Нижегородка созналась в совершении преступления. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.