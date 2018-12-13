2018-12-13T15:26:28+03:00
Общество

В нижегородском аэропорту задержали пассажира со «змеиным вином»

Мужчина привез его из Вьетнама
Юлия ИСАЕВА
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Таможенники, работающие в международном аэропорту «Стригино», обнаружили в багаже одного из прилетевших туристов экзотический сувенир. Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, мужчина привез в Нижний Новгород из Вьетнама бутылку из прозрачного стекла с жидкостью желтого цвета, в которую помещены, предположительно, индийская (очковая) кобра и корни растения.

Согласно информации, россиянин проходил «зеленый» коридор без предъявления пассажирской таможенной декларации. По словам специалистов, обнаруженный товар может находиться под угрозой исчезновения.

Сувенир уже изъят. Сейчас он находится на специальной экспертизе.

- В случае отнесения содержащихся в бутылке змеи или растения к объектам Конвенции СИТЕС, туристу может грозить административный штраф и конфискация предмета правонарушения, - пояснили сотрудники Приволжского таможенного управления.

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