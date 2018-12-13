Один человек погиб на пожаре в пятиэтажке на проспекте Ленина 13 декабря

13 Дек. 14:59 2018-12-13T15:00:12+03:00

Из здания были эвакуированы десять человек, двое из которых – дети

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Сегодня, 13 декабря 2018 года, в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелся пятиэтажный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествие поступило в пожарную часть в 13:46.

Когда спасатели приехали к дому на проспекте Ленина, там горела квартира на третьем этаже. Было повреждено имущество на площади 20 квадратных метров. В подъезде создалось сильное задымление.

Из здания были эвакуированы десять человек, двое из которых – дети.

По словам сотрудников МЧС, на пожаре погиб один человек. Его личность сейчас устанавливается.

Локализация возгорания была объявлена в 14:18. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, 12 декабря в Канавинском районе загорелась квартира в девятиэтажном доме. Когда спасатели приехали на место вызова на улицу Подворную, в доме горела одна из комнат в квартире на шестом этаже. Из окна шел густой дым. Из здания был эвакуирован 61 человек, 17 из которых – дети.