2018-12-13T15:00:12+03:00
Происшествия

Один человек погиб на пожаре в пятиэтажке на проспекте Ленина 13 декабря

Из здания были эвакуированы десять человек, двое из которых – дети
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 декабря 2018 года, в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелся пятиэтажный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествие поступило в пожарную часть в 13:46.

Когда спасатели приехали к дому на проспекте Ленина, там горела квартира на третьем этаже. Было повреждено имущество на площади 20 квадратных метров. В подъезде создалось сильное задымление.

Из здания были эвакуированы десять человек, двое из которых – дети.

По словам сотрудников МЧС, на пожаре погиб один человек. Его личность сейчас устанавливается.

Локализация возгорания была объявлена в 14:18. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, 12 декабря в Канавинском районе загорелась квартира в девятиэтажном доме. Когда спасатели приехали на место вызова на улицу Подворную, в доме горела одна из комнат в квартире на шестом этаже. Из окна шел густой дым. Из здания был эвакуирован 61 человек, 17 из которых – дети.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сормове арестовали подозреваемого в похищении 19-летней девушки
В Нижегородской области спустили на воду первый из восьми сухогрузов проекта РSD 32M
26 вагонов нижегородского метро будут капитально отремонтированы в 2019 году
Почти 350 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода 13 декабря
Жительница Нижнего Новгорода чуть не зарезала своего гостя за обвинение в краже телефона
Елизавета Солонченко опровергла информацию об обысках у нее дома и в офисе
В нижегородском аэропорту задержали пассажира со «змеиным вином»
Сормово и Автозавод станут центрами культурной жизни Нижнего Новгорода в 2019 году
Жителей 140 аварийных домов переселят в новые квартиры
15 общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Житель Сергача предстанет перед судом за покушение на убийство
В Лысковском районе при столкновении с фурой погибли водитель и пассажирка легковушки
18-летняя девушка погибла в массовом ДТП на нижегородской трассе 12 декабря
Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в трех районах Нижнего Новгорода
Более 60 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили бюджет на 2019 год