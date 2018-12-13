Сормово и Автозавод станут центрами культурной жизни Нижнего Новгорода в 2019 году

13 Дек. 14:28 2018-12-13T14:28:30+03:00

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12 декабря 2018 года в нижегородском планетарии прошла жеребьевка, которая определила центры культурной жизни Нижнего Новгорода в наступающем году. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятие прошло в рамках проекта «Культурный район».

По результатам, первыми принимать проект будут жители Сормовского и Автозаводского районов. Это значит, что на их территориях будут находиться туристические маршруты, институции и площадки, а специалисты направят свои силы на развитие активной культурной жизни в этих районах.

- Для реализации проекта районом набираются идеи и события: это могут быть не только стандартные культурные форматы, но в то же время любой человек с хорошей идеей может получить финансовую поддержку, чтобы реализовать этот проект и, соответственно, создать новый культурный продукт, который, я надеюсь, будет интересен жителям. У нас есть гранты, которые мы направляем, на создание новых форматов. Это 7 миллионов рублей, - заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.