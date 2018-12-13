Жителей 140 аварийных домов переселят в новые квартиры

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-13T14:06:17+03:00

Меры будут предприняты в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья

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142 аварийных дома будут расселены в Нижнем Новгороде в период с 2019 по 2025 годы. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на слова директора городского департамента строительства и капитального ремонта Павла Саватеева, такие меры будут предприняты в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья.

- Будут расселяться дома, которые были признаны аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, начиная с января 2012 года и заканчивая январем 2017 года, - пояснил он.

Согласно информации, расселение будет проходить в несколько этапов. Очередность определяется датой признания домов аварийными и подлежащими сносу или решениями суда.

По словам Саватеева, с 2020 года минстрой Нижегородской области планирует начать строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих в аварийном фонде.