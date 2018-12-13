2018-12-13T13:40:59+03:00
Общество

15 общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2019 году

Среди них будут и два городских пляжа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пятнадцать общественных территорий, среди которых две пляжные зоны, планируется благоустроить в Нижнем Новгороде в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом со ссылкой на заместителя директора городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Администрация Нижнего Новгорода уже организовала размещение муниципального заказа по определению подрядной организации. Мы планируем завершить эту работу и получить проекты уже в марте 2019 года – таким образом, у нас будут все шансы для своевременной подготовки сметной документации, - отметил Роман Ухабин.

Согласно информации, пляжи будут оснащены спасательными постами, медицинскими пунктами, туалетами, кабинами для переодевания, тентами, пляжными вышками, а также детскими купальнями.

Кроме того, в 2019 году будут доделаны объекты, благоустройство которых по различным причинам не удалось завершить в этом году – в частности, сквер 1905 года в Нижегородском районе.

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