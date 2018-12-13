2018-12-13T13:55:10+03:00
Происшествия

В Лысковском районе при столкновении с фурой погибли водитель и пассажирка легковушки

Один из них не справился с управлением
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 12 декабря 2018 года, двое молодых людей погибли в аварии с фурой на трассе М-7 МоскваУфа. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации, трагедия случилась около трех часов дня на 482 километре М-7. Водитель с годовым стажем, который ехал за рулем «вазовской» легковушки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

В результате молодой человек и девушка 1993 и 1995 годов рождения, которые ехали в отечественном автомобиле, погибли на месте от полученных ранений.

Напомним, в тот же день в Шатковском районе Нижегородской области в ДТП с тремя автомобилями погибла 18-летняя девушка. Водитель «ГАЗели» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в вазовскую легковушку, которая вылетела на встречку и протаранила фуру «Вольво».

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