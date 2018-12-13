18-летняя девушка погибла в массовом ДТП на нижегородской трассе 12 декабря

13 Дек. 10:53 2018-12-13T10:53:44+03:00

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12 декабря 2018 года в Шатковском районе Нижегородской области в ДТП с тремя автомобилями погибла 18-летняя девушка. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедия случилась около двух часов дня на 128 километре автодороги Нижний Новгород – Саранск.

По информации, водитель «ГАЗели» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в вазовскую легковушку, которая вылетела на встречку и протаранила фуру «Вольво».

В результате водитель и пассажир отечественного автомобиля получили серьезные травмы головы, раны и ушибы и были доставлены в больницу. Девушка 2000 года рождения, которая ехала с ними, погибла на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 51-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии под Дзержинском в воскресенье, 9 декабря 2018 года. Водитель автомобиля «Вольво» со стажем более 33 лет не справился с управлением и съехал с дороги.