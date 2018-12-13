2018-12-13T10:29:16+03:00
Общество

Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в трех районах Нижнего Новгорода

В отношении должностных лиц администраций районов возбуждены производства
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения требований действующего законодательства при содержании частной жилой застройки в Канавинском, Ленинском и Приокском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что на территории строек уже давно лежит бытовой мусор.

В отношении должностных лиц администраций районов возбуждены производства. Сейчас свалки ликвидируются.

Напомним, в октябре стало известно, что администрация Сормовского района в 2018 году активно взялась за ликвидацию несанкционированных свалок и убрала уже 98 штук. В мае были очищены улицы Культуры, Коминтерна - на объездной дороге у Сормовской ТЭЦ, Старая Канава, Биробиджанская. В июне была ликвидирована крупная свалка на улице Замкнутой. Также летом очищена территория, прилегающая к промышленным зонам на улице Федосеенко и гаражному массиву на улицах Циолковского и Римского-Корсакова, а осенью - у бывших воинских складов на улице Краснодарской.На это было потрачено более 2,2 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сормове арестовали подозреваемого в похищении 19-летней девушки
В Нижегородской области спустили на воду первый из восьми сухогрузов проекта РSD 32M
26 вагонов нижегородского метро будут капитально отремонтированы в 2019 году
Почти 350 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода 13 декабря
Жительница Нижнего Новгорода чуть не зарезала своего гостя за обвинение в краже телефона
Елизавета Солонченко опровергла информацию об обысках у нее дома и в офисе
В нижегородском аэропорту задержали пассажира со «змеиным вином»
Один человек погиб на пожаре в пятиэтажке на проспекте Ленина 13 декабря
Сормово и Автозавод станут центрами культурной жизни Нижнего Новгорода в 2019 году
Жителей 140 аварийных домов переселят в новые квартиры
15 общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Житель Сергача предстанет перед судом за покушение на убийство
В Лысковском районе при столкновении с фурой погибли водитель и пассажирка легковушки
18-летняя девушка погибла в массовом ДТП на нижегородской трассе 12 декабря
Более 60 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили бюджет на 2019 год