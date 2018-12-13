Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в трех районах Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-13T10:29:16+03:00

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Прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения требований действующего законодательства при содержании частной жилой застройки в Канавинском, Ленинском и Приокском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что на территории строек уже давно лежит бытовой мусор.

В отношении должностных лиц администраций районов возбуждены производства. Сейчас свалки ликвидируются.

Напомним, в октябре стало известно, что администрация Сормовского района в 2018 году активно взялась за ликвидацию несанкционированных свалок и убрала уже 98 штук. В мае были очищены улицы Культуры, Коминтерна - на объездной дороге у Сормовской ТЭЦ, Старая Канава, Биробиджанская. В июне была ликвидирована крупная свалка на улице Замкнутой. Также летом очищена территория, прилегающая к промышленным зонам на улице Федосеенко и гаражному массиву на улицах Циолковского и Римского-Корсакова, а осенью - у бывших воинских складов на улице Краснодарской.На это было потрачено более 2,2 миллиона рублей.