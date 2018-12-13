Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в трех районах Нижнего Новгорода
Прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения требований действующего законодательства при содержании частной жилой застройки в Канавинском, Ленинском и Приокском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что на территории строек уже давно лежит бытовой мусор.
В отношении должностных лиц администраций районов возбуждены производства. Сейчас свалки ликвидируются.
Напомним, в октябре стало известно, что администрация Сормовского района в 2018 году активно взялась за ликвидацию несанкционированных свалок и убрала уже 98 штук. В мае были очищены улицы Культуры, Коминтерна - на объездной дороге у Сормовской ТЭЦ, Старая Канава, Биробиджанская. В июне была ликвидирована крупная свалка на улице Замкнутой. Также летом очищена территория, прилегающая к промышленным зонам на улице Федосеенко и гаражному массиву на улицах Циолковского и Римского-Корсакова, а осенью - у бывших воинских складов на улице Краснодарской.На это было потрачено более 2,2 миллиона рублей.