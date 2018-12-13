Более 60 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе

13 Дек. 10:10 2018-12-13T10:10:37+03:00

К счастью, никто из них не пострадал

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В среду, 12 декабря 2018 года, в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелась квартира в девятиэтажном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, происшествие случилось около одиннадцати часов ночи.

Когда спасатели приехали на место вызова на улицу Подворную, в доме горела одна из комнат в квартире на шестом этаже. Из окна шел густой дым.

Из здания был эвакуирован 61 человек, 17 из которых – дети. Еще один житель был спасен с помощью маски. К счастью,никто не пострадал.

В результате обгорела внутренняя отделка, и имущество на общей площади 5 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 51 человек личного состава и 13 единиц техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.