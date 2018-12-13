2018-12-13T09:57:34+03:00
Общество

Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили бюджет на 2019 год

Сумма доходов составляет 29,9 миллиарда рублей
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 12 декабря 2018 года, в думе Нижнего Новгорода состоялось заседание, в ходе которого был утвержден бюджет на 2019 год. Как сообщает пресс-служба гордумы, повестка включала 22 вопроса.

По словам заместителя главы администрации Натальи Казачковой, сумма доходов бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год составляет 29,9 миллиарда рублей.

- Рост налоговых доходов 10% или 1,1 миллиарда рублей, в их структуре основной объем составляют НДФЛ – 7,3 миллиарда рублей, налоги на имущество – 2,2 миллиарда рублей, налоги на совокупный доход – 900 миллионов рублей, - подчеркнула она.

По информации, общая сумма расходов бюджета в 2019 году составляет 30,3 миллиарда рублей.

Запланированный дефицит составит 338 миллионов рублей, что на 87 миллионов рублей меньше, чем в 2018 году.

В конце заседания депутаты единогласно поддержали проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов.

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