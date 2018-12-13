БК «НН» обыграл итальянский «Авеллино» со счетом 92:71

13 Дек. 09:34 2018-12-13T09:34:23+03:00

Итальянским баскетболистам так и не удалось даже догнать соперника

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В среду, 12 декабря 2018 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл на выезде с итальянским «Авеллино». Матч Лиги Чемпионов завершился со счетом 92:71 в пользу спортсменов из столицы Приволжья, сообщается на сайте клуба.

Первая десятиминутка завершилась со счетом 24:16, а вторая – 43:30. Итальянским баскетболистам так и не удалось даже догнать соперника. Через несколько минут после перерыва подопечные Зорана Лукича оторвались на 20 очков. Перед заключительной десятиминуткой цифры на табло показывали 73:54.

- Поздравляю свою команду с победой, с тем, что они отреагировать на предыдущие неудачи. У «Авеллино» очень хорошая команда, где выдержан баланс между молодыми и опытными игроками. Видно, что наш соперник провел грамотную селекцию, - высказался Зоран Лукич после завершения игры.

Однако он отметил, что нижегородцам есть, над чем работать: учиться принимать правильные решения и читать игру.